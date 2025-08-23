Nieuw-Zeeland vervangt oude Transavia Boeing’s

De luchtmacht van Nieuw-Zeeland vervangt haar twee verouderde Boeing 757’s door nieuwe Airbus-vliegtuigen. De twee 757’s vlogen voorheen voor Transavia.

De huidige 757’s van de Royal New Zealand Air Force, registraties NZ7571 en NZ7572, zijn ruim 32 jaar oud en kampen regelmatig met technische problemen. Daardoor moesten premiers en ministers herhaaldelijk op het laatste moment gebruikmaken van lijnvluchten. Een oud-premier zag zelfs een complete reis geannuleerd worden en boekte uit voorzorg altijd extra tickets.

Hoewel beide vliegtuigen in 2008 zijn gemoderniseerd bleven ze altijd storingsgevoelig. Eind 2024 besloot de Nieuw-Zeelandse regering tot vervanging van de 757’s. De keuze is nu gevallen op Airbus, specifiek op twee A321XLR’s. De nieuwe toestellen worden voor een periode van zes jaar geleased bij Air Lease Corporation. Na de leaseperiode kan de luchtmacht ervoor kiezen de machines te kopen. In 2028 worden de vliegtuigen naar verwachting in gebruik genomen.

Transavia

De NZ7571 en NZ7572 waren voorheen respectievelijk geregistreerd als PH-TKA en PH-TKB. In 1993 werden de twee Boeing 757’s nieuw geleverd aan Transavia. In totaal vlogen de machines slechts tien jaar voor de Nederlandse maatschappij. In 2003 bleek dat de Boeing 737-800 prima voldeed als opvolger van niet alleen de B737-300 maar ook van de 757. Als gevolg werden alle 757’s van Transavia in de etalage gezet.

