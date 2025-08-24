Botsing Boeing 737 blijkt opmerkelijke oorzaak te hebben

In februari vond op de startbaan van Rio de Janeiro-Galeão Airport een botsing plaats tussen een Boeing 737 MAX van Gol en een luchthavenvoertuig. Nu is de oorzaak bekendgemaakt.

De 737 MAX, registratie PS-GPP, kreeg op 11 februari toestemming om te vertrekken richting Fortaleza. Tijdens de start botste het toestel tegen een luchthavenvoertuig. Medewerkers van het vliegveld staken namelijk de baan over tijdens een inspectie van de baanverlichting. De piloten wisten de Boeing na de botsing tijdig tot stilstand te brengen. Van de 103 passagiers raakte niemand gewond, de twee inzittenden van het voertuig liepen lichte verwondingen op. De inzittenden van het vliegtuig konden het toestel via trappen verlaten, een evacuatie met glijbanen was niet nodig.

Uit het rapport blijkt dat de verkeersleider niet doorhad dat de baan nog bezet was, omdat hij met zijn telefoon bezig was. Ook was de communicatie tussen luchtverkeersleiders gebrekkig en wordt het zicht vanuit de toren nog altijd beperkt door obstakels. Verder speelde mee dat het voertuig toestemming had gekregen om de baan over te steken, maar traag reed waardoor de oversteek langer duurde. De Braziliaanse luchtvaartautoriteit Cenipa adviseert extra training, betere procedures en bouwkundige aanpassingen op de luchthaven. Ook moeten vliegtuigen en voertuigen in de toekomst op dezelfde frequentie communiceren.