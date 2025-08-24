Dash-8 landt plotseling

Een grondvoertuig kon op de luchthaven van het Japanse Wakkanai afgelopen woensdagochtend ternauwernood een botsing met een landende Dash-8 van All Nippon Airways (ANA) voorkomen.

Het vliegtuig, registratie JA854A, steeg die ochtend voor een binnenlandse vlucht 10:25 uur lokale tijd op vanaf Sapporo New Chitose Airport. Na een klein uur te hebben gevlogen naderde het toestel haar bestemming. Echter, tijdens de nadering vloog het in de richting van een cumulonimbus, torenhoge wolken die hagel en bliksem kunnen bevatten. De piloten wilden dat gebied omzeilen, maar lieten dit niet aan de luchtverkeersleiding weten.

Grondvoertuig nog op de baan

Op dat moment reed op het vliegveld van Wakkanai nog een grondvoertuig op de landingsbaan, bezig met het controleren van de aanwezigheid van vogels ter voorkoming van een bird strike. Doordat de vliegers van koers veranderden en dit niet lieten weten aan de luchtverkeersleiders, verscheen de Dash-8 plotseling zonder toestemming op de landingsbaan, terwijl het grondvoertuig zich daar ook nog bevond. Ondanks dat kon het voertuig de baan tijdig verlaten en werd een botsing voorkomen. ‘Het vliegtuig is mogelijk geland, terwijl het voertuig bezig was de landingsbaan te ontruimen’, aldus een woordvoerder van ANA in een verklaring aan The Independent.

Onderzoek naar verbroken communicatie

Visit Site

Het Japanse ministerie van Transport heeft het incident met de Dash-8 bestempeld als ‘ernstig’. Dit had volgens haar op de landingsbaan ‘gemakkelijk kunnen escaleren in een ongeluk’, iets wat twee jaar geleden ook al gebeurde op Tokio Haneda Airport toen een landende Airbus A350 van Japan Airlines in botsing kwam met een overstekende Dash-8 van de kustwacht. De Japanse Raad voor Transportveiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd, die gaan onderzoeken hoe de communicatie tussen de piloten en luchtverkeersleiding abrupt verbroken werd.