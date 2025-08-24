Megabestelling voor Boeing op komst?

Boeing is in gesprek met China over een mogelijke order van vijfhonderd vliegtuigen. Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden.

Over verschillende details, zoals de gewenste vliegtuigtypes en de leveringsschema’s, wordt nog onderhandeld. Chinese luchtvaartmaatschappijen zijn inmiddels benaderd om hun behoefte aan nieuwe toestellen in kaart te brengen. Volgens Bloomberg zou de order onderdeel kunnen worden van een handelsakkoord tussen de VS en China. Boeing heeft zelf nog niet gereageerd op de geruchten.

Een order van deze omvang zou een belangrijke doorbraak zijn voor de Amerikaanse fabrikant op de Chinese markt. De afgelopen jaren bleven bestellingen uit vanwege handelsspanningen tussen beide landen. Ook de crash van een 737 van China Eastern in 2022 drukte op het vertrouwen. Hoewel de meeste aanwijzingen richting opzet wezen, heeft China de onderzoeksresultaten nooit openbaar gemaakt, onder verwijzing naar de nationale veiligheid.

Niet welkom

Eerder dit jaar werden nieuwe Boeing-toestellen tijdelijk geweerd van de Chinese markt, nadat Trump importheffingen aankondigde. Boeing mocht een maand lang geen vliegtuigen leveren en Chinese maatschappijen moesten stoppen met aankopen bij Amerikaanse leveranciers. Nadat beide landen in Zwitserland een akkoord bereikten, werd de ban opgeheven.