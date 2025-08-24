Voetbaltrainer steelt show in E190 naar Rotterdam

Ron Jans, trainer van voetbalclub FC Utrecht, trok op de terugvlucht met een Embraer E190-E2 van Helvetic Airways naar Rotterdam The Hague Airport de aandacht.

De club uit de Domstad vertrok afgelopen vrijdagochtend om 11:00 uur vanuit Mostar, een stad in het zuidwesten van Bosnië-Herzegovina, nadat het team de avond ervoor met de 0-2-winst op HSK Zrinjski Mostar een goede basis legde voor de returnwedstrijd van play-offronde van de Europa League van komende donderdag in de eigen Galgenwaard. Die euforische stemming werd in de E190-E2, in het bijzonder door Jans, voortgezet.

Trainer kruipt in rol van cabin crew

Op afbeeldingen en video’s op het Instagram-kanaal van FC Utrecht is te zien dat ‘captain Jans’ tijdens de vlucht een kijkje in de cockpit mocht nemen. Na bijna twee uur te hebben gevlogen naderde het vliegtuig, registratie HB-AZE, Rotterdam The Hague Airport. Ook toen mocht de hoofdtrainer nog een aankondiging in de E190-E2 doen, die normaal gesproken door het cabinepersoneel gedaan wordt. ‘Ik hoop dat jullie een prettige vlucht hebben gehad. Het is op het moment 21 graden in Rotterdam, dus het is droog. Het is prachtig weer om te trainen’, grapte Jans door de intercom met een grote glimlach op zijn gezicht.

Europees avontuur van FC Utrecht

FC Utrecht vertrok woensdagochtend met dezelfde E190-E2 vanaf Rotterdam The Hague Airport op weg naar Mostar. De machine werd ingevlogen vanuit het Zwitserse Zurich en is eigendom van Helvetic Airways, maar voert momenteel vluchten uit voor SWISS. In Mostar speelde FC Utrecht de heenwedstrijd van de play-offronde van de Europa League, de laatste strohalm voordat het hoofdtoernooi begint. Door doelpunten van David Min en Victor Jensen heeft de ploeg van Jans volgende week een goede uitgangspositie voor de returnwedstrijd in Utrecht. In eerdere voorrondes schakelde FC Utrecht al het Moldavische FC Sheriff Tiraspol uit, evenals het Zwitserse FC Servette.