Wat zijn de duurste dagen om te vliegen?

Een vliegticket lijkt tegenwoordig nooit meer echt goedkoop — maar op sommige dagen vragen luchtvaartmaatschappijen en boekingssites echt de hoofdprijs. Hieronder lees je welke reisdagen doorgaans het duurst zijn en waarom.

Rondom feestdagen en schoolvakanties

De grootste boosdoeners: Kerst, Nieuwjaar, de meivakantie en zomervakantie. Tijdens deze periodes schieten de prijzen omhoog door enorme vraag en massale reisplanningen.

Kayak’s analyse (data uit 2019) toont dat:

21 december (zaterdag voor Kerst) een van de duurste vliegdata is, met hoge gemiddelde tarieven.

Drukke weekdagen: vrijdag, maandag en zondag

Flyers ondervinden dat:

Zondag en maandag vaak het duurst zijn om te vliegen: veel reizigers vertrekken of keren terug voor werk of weekendtripjes, wat de vraag én prijs opstuwt.

Zondagvluchten: bijzonder prijzig

Expedia’s recente onderzoek bevestigt dat:

Zondag de duurste dag is om te vliegen , met tot zelfs 16 % hogere tarieven vergeleken met donderdag.

Seizoensfluctuatie: de maand telt ook mee

Ondanks de veronderstelling dat zomer het duurst is:

Juni blijkt voor economy-vluchten vaak het duurst, terwijl februari en maart verrassenderwijs ook tot de duurste maanden kunnen behoren.

Waarom zijn deze dagen duurder?

De prijsmodellen van luchtvaartmaatschappijen reageren op:

Vraag & aanbod : meer reizigers = hogere tarieven.

: meer reizigers = hogere tarieven. Seizoenspieken : feestdagen, schoolvakanties en zomerklussen stuwen de prijzen op.

Tip voor lezers: slim kiezen, slim besparen

Vermijd reizen tijdens piekperiodes (feestdagen, schoolvakanties) en let ook op piekperiodes op de bestemming die soms verschillen van Nederland.

Vlieg liever op woensdag of donderdag , of zelfs zaterdag — goedkoper en minder druk.

, of zelfs zaterdag — goedkoper en minder druk. Boek bewust: bij voorkeur zondag voor lagere prijzen, vermijd zondagvluchten .

🛫 Dit artikel is onderdeel van een groeiende reeks kennispagina’s op Up in the Sky. Mis je iets, klopt er iets niet, of heb je een goede aanvulling? Laat het weten via [email protected]! Samen houden we de info up-to-date!