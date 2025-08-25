Celstraffen voor nepnieuws over Jeju Air-crash

Twee YouTubers zijn door een Zuid-Koreaanse rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraf wegens smaad en het verspreiden van onjuiste informatie over de vliegtuigcrash van Jeju Air op de luchthaven van Muan eind 2024.

De rechtbank in Busan heeft een 60-jarige man drie jaar gevangenisstraf opgelegd, terwijl een 71-jarige medeverdachte één jaar gevangenisstraf kreeg. De oudste van de twee, die zijn rechtszaak in vrijheid afwachtte, werd na de uitspraak toch gearresteerd.

Crashtheorieën op YouTube

De zaak draait om de crash van een Jeju Air-toestel op 29 december 2024, waarbij 179 van de 181 inzittenden omkwamen nadat het vliegtuig van de baan raakte en tegen een bouwwerk botste. In tientallen video’s stelden de YouTubers dat het ongeluk was gefilmd met computeranimaties. Daarnaast gaven zij aan dat de nabestaanden mogelijk acteurs waren. Hoewel YouTube hun kanalen verwijderde vanwege klachten van kijkers, richtten de mannen steeds nieuwe accounts op om hun theorieën te blijven verspreiden.

Geen spijt

De rechtbank stelde dat de mannen uit eigenbelang handelden en aanzienlijke psychologische schade toebrachten aan de nabestaanden van de crash. Volgens de rechtbank toonden de verdachten geen enkel berouw en blijven ze zich vasthouden aan hun complottheorieën.

De 60-jarige verdachte is een bekende recidivist. In 2018 kreeg hij al anderhalf jaar cel wegens het verspreiden van nepnieuws over de ramp met de Sewol-ferry in 2016.