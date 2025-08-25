Corendon Airlines vergroot aanbod net over de grens

De Turkse luchtvaartmaatschappij Corendon Airlines breidt in de zomer van 2026 haar aanbod in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland met maar liefst twintig procent uit. De airline maakt hiermee een stap in haar aanpak om meer Europese bezoekers naar geliefde vakantiebestemmingen te trekken.

Vakantiegangers zullen binnenkort kunnen kiezen uit achttien verschillende locaties in Turkije, Griekenland, Spanje, Egypte en Marokko. Ook Nederlandse reizigers profiteren hiervan, zeker aangezien steeds meer Nederlanders gebruik maken van Duitse luchthavens.

Een grote nadruk ligt op de route naar Antalya, een van de meest geliefde bestemmingen van Corendon Airlines. Vanaf de Duitse bases in Düsseldorf, Keulen/Bonn, Hannover en Neurenberg zullen er binnenkort tot drie keer per dag vluchten naar deze Turkse kustplaats starten. Daarmee wil de maatschappij inspelen op de groeiende vraag naar zonvakanties vanuit Duitsland.

Daarnaast breidt Corendon Airlines haar aanbod uit met nieuwe bestemmingen. Zo staat voor het eerst de verbinding van Münster/Osnabrück naar Heraklion, Kreta op het programma. Ook de bestaande routes naar Hurghada worden uitgebreid, vanaf verschillende luchthavens zijn maximaal vijf wekelijkse vluchten gepland.

Ook Polen staat dit seizoen nadrukkelijk in de plannen van de maatschappij. Corendon Airlines wil daar haar aanwezigheid flink versterken en meer vakantievluchten aanbieden naar populaire bestemmingen rond de Middellandse Zee en Noord-Afrika.