E195 voert vlucht vanaf Schiphol op 5 kilometer hoogte uit

Een Embraer E195 van SAS keerde vorige week terug naar Schiphol nadat het landingsgestel van het toestel niet ingeklapt kon worden.

De machine, SE-RSR, zou 17 augustus vlucht SK822 op weg naar de Noorse hoofdstad Oslo uitvoeren. De E195 vertrok 13:30 uur, bijna een uur later dan gepland, in noordelijke richting vanaf de Polderbaan (18R/36L) na iets meer dan een uur eerder met vertraging te zijn geland vanuit dezelfde Scandinavische stad. Vervolgens klom het vliegtuig naar een hoogte van 6.000 voet.

Doordat het landingsgestel niet ingeklapt kon worden, keerde de E195 van SAS na vertrek terug naar Schiphol © Flightradar24.com

Problemen met landingsgestel

Echter, vlak voor Alkmaar braken de piloten de klim op die hoogte af en weken zij af van de route. Dat kwam volgens AV Herald doordat zij er niet in slaagden het landingsgestel in te klappen. Wat daarvan de oorzaak was is vooralsnog onduidelijk. Boven het Markermeer draaide de E195 om teneinde terug te keren naar Schiphol. Uiteindelijk landde het toestel een halfuur na take-off in noordoostelijke richting op de Kaagbaan (06/24). Daar landde de machine veilig.

Op lage hoogte naar Kopenhagen

Daarna taxiede het vliegtuig naar de parkeerplaatsen tussen de D- en E-gates, een plek waar vaker toestellen naartoe rijden nadat bijvoorbeeld door een technisch mankement is teruggekeerd naar Schiphol. De E195 stond daar vervolgens bijna vier uur aan de grond. Om 17:45 uur vertrok het toestel met vluchtnummer SK9231 wederom vanaf de Polderbaan naar Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken. De machine bereikte een maximale hoogte van 19.000 voet. Na anderhalf uur werd Kopenhagen bereikt. Het vliegtuig stond daar de rest van de dag aan de grond, maar hervatte haar diensten een dag later met een vlucht naar het Noorse Bergen.