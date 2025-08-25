EasyJet-vlucht draait om door passagier

Een easyJet-vlucht van Lyon naar Porto is donderdagavond kort na vertrek teruggekeerd naar de Franse luchthaven Lyon-Saint Exupéry, nadat een passagier in verwarde toestand probeerde de cockpit van de Airbus A320 binnen te dringen. Dat bevestigden zowel de luchtvaartmaatschappij als de Franse politie.

Passagier overmeesterd

Volgens hen ging het om een 26-jarige Portugese man, die kort na het opstijgen richting de cockpit liep en probeerde zich toegang te verschaffen. Andere passagiers en bemanningsleden wisten de man te overmeesteren en onder controle te houden totdat het toestel veilig terugkeerde naar Lyon.

Reactie easyJet

EasyJet liet in een verklaring weten dat vlucht EJU4429 later dan gepland was vertrokken vanwege het incident. ‘De vlucht keerde kort na vertrek terug naar Lyon vanwege het gedrag van een passagier. Politie stond klaar bij aankomst en verwijderde de passagier uit het toestel. Daarna kon de vlucht later op de avond alsnog naar Porto worden voortgezet,’ aldus de airline.

Na de landing is de man door de politie naar de medische diensten gebracht. Artsen merkten op dat hij leed aan ernstige luchtziekte, samen met een acute psychotische aandoening. De passagier was niet bekend bij de politie en is in een Frans ziekenhuis opgenomen voor verdere zorg.