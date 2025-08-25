Eerste vlucht voor “echt Belgische” F-35’s

Recent heeft de eerste F-35 die naar België zal komen, haar eerste vlucht gemaakt. Het toestel, met code FL-009, werd op 14 augustus vliegend gezien op Fort Worth (Texas). Lockheed Martin heeft daar een grote assemblagefabriek staan voor de F-35.

De eerste acht F-35’s voor België zijn op Luke AFB in Arizona gestationeerd. Net als Nederland, draagt België bij aan het opleidingsdetachement aldaar. De eerstvolgende F-35’s die voor België van de productielijn rollen, zullen naar België komen. De verwachting is dat dit najaar de eerste F-35(‘s) op de vliegbasis Florennes zullen arriveren.

Op social media zijn inmiddels ook foto’s verschenen van de volgende toestellen. F-35 FL-011 en FL-012 maakten respectievelijk op 15 en 16 augustus hun eerste vlucht vanaf Fort Worth. Testvliegers van Lockheed Martin voeren de eerste vluchten uit met nieuw geassembleerde toestellen. Een vertegenwoordiger van Lockheed Martin liet weten: ‘Dit is een belangrijke gebeurtenis, omdat het een belangrijke mijlpaal is in de richting van de officiële integratie van de F-35A’s in de operaties van de Belgische luchtmacht.’

De Belgische regering is van plan een aanvullende bestelling voor het toestel te plaatsen, in lijn met een recente beslissing van de nieuwe regering om te voldoen aan de NAVO-norm. Opvallend is dat Brussel heeft voorgesteld om die toekomstige F-35’s niet langer in de VS, maar in Italië te laten assembleren. Dat zou België meer grip geven op de toeleveringsketen en de industriële samenwerking binnen Europa kunnen versterken.