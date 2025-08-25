Engelse Embraer E190 te zwaar door hitte

Afgelopen maand mochten twintig passagiers niet aan boord van een British Airways-Embraer E190 stappen. Het vliegtuig te zwaar zou worden.

De machine, waarvan de registratie onbekend is, zou vanaf het Italiaanse Florence Amerigo Vespucci Airport naar Londen City vliegen. Die dag liep het kwik in de Italiaanse stad behoorlijk op: het was zo’n 35 graden. Doordat de luchtdruk veranderde, had de E190 meer brandstof nodig. ‘Vanwege de unieke aard van het vliegveld met zijn korte landingsbaan, hebben extreme temperaturen invloed op de luchtdruk, dus het gewicht van de vliegtuigen moet worden verminderd’, verklaart een woordvoerder van British Airways bij The Sun. De luchthaven van Florence beschikt over één startbaan met een lengte van iets meer dan 1.500 meter. Hoewel Londen City vrijwel dezelfde lengte heeft, kon het toestel daar wel gewoon landen.

Deel van passagiers blijft achter

Om het gewicht te verminderen, zagen de vliegers soelaas in het achterlaten van een aantal passagiers, iets wat vaker als oplossing gezien wordt als de startbaan door omstandigheden (tijdelijk) aan de korte kant is. Die boodschap bereikte de passagiers toen zij net de E190 ingestapt waren. ‘De piloot zei dat mensen moesten uitstappen vanwege de extreme hitte’, zegt een de reizigers die aan boord zat. ‘Het was ongeveer 35 graden en ze hadden extra brandstof nodig om de motor goed te laten draaien. Het personeel zei dat er 36 mensen moesten uitstappen, maar uiteindelijk hoefden er maar zo’n 20 uit.’ British Airways liet weten ‘hard’ te werken om de gedupeerden ‘zo snel mogelijk’ naar hun bestemming te brengen.