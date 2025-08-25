Schipholmedewerker krijgt gelijk na ontslag

Een passagiersassistent die tijdens haar pauze haar zieke en rouwende zus een KLM-vlucht op Schiphol in begeleidde, verloor daarop haar baan bij Axxicom. Het bedrijf vond dat ze niets in het vliegtuig te zoeken had, terwijl het toestel vertraging opliep. De vrouw stapte naar de rechter om het ontslag aan te vechten, en kreeg gelijk.

De betrokken medewerker werkte voor Axxicom, een organisatie die passagiers met een lichamelijke beperking helpt op Schiphol. Haar werkzaamheden vinden plaats in beveiligde zones waarvoor een geldige, persoonsgebonden Schipholpas vereist is. In haar contract staat expliciet dat misbruik van de pas kan leiden tot ontslag op staande voet.

Hulp aan rouwende zus

Op 1 maart bezocht ze tijdens haar pauze haar zus, die bij de gate zat te wachten. De zus was op weg van Dubai naar de Antillen voor de uitvaart van hun overleden nichtje. Omdat haar zus diabetes heeft en zich niet goed voelde, besloot de assistente haar tot in het vliegtuig te begeleiden en te helpen met haar bagage. Hoewel dit geen officiële opdracht van Axxicom was, gaf de purser aan boord toestemming.

Vertraging en klacht

Het liep echter mis toen de deuren van het vliegtuig sloten terwijl de assistente nog aanwezig was. Hierdoor ontstond een vertraging van vijftien minuten. KLM diende een klacht in en de bedrijfsrecherche werd geïnformeerd.

Axxicom reageerde direct door de vrouw te schorsen. Drie dagen later werd haar Schipholpas voor een jaar ingetrokken. Hiermee kwam, na een dienstverband van negen jaar, ook haar positie bij het bedrijf ten einde, zoals blijkt uit een recent vonnis.

Bedrijf handhaaft strikte regels

In de ontslagbrief stelde het bedrijf dat privégebruik van de Schipholpas een ernstige overtreding is en een directe reden voor ontslag vormt. Volgens Axxicom wordt dit binnen de organisatie niet geaccepteerd. De medewerker erkende dat ze een fout had gemaakt, maar vond de maatregel buitensporig. Ze benadrukte dat het om een uitzonderlijke situatie ging en verwees naar haar persoonlijke omstandigheden. Ze is alleenstaande moeder van twee kinderen, waarvan er een uit huis is geplaatst, en ze had het financieel zwaar.

Axxicom hield echter voet bij stuk. Het bedrijf benadrukte dat de streng beveiligde omgeving van Schiphol strikte naleving van de regels vereist, en dat elk misbruik van een pas streng wordt bestraft.

Rechter trekt ontslag terug

De rechter was het daar niet mee eens. Volgens de rechter vormde het niet hebben van een werkopdracht het betreden van het vliegtuig geen rechtvaardiging voor een ontslag op staande voet. Het voorval was eenmalig en had geen kwade bedoelingen. Een waarschuwing of een grondig gesprek had hier beter gepast. Daarom werd het ontslag teruggetrokken.

Een terugkeer bij Axxicom is echter niet mogelijk voor de vrouw, omdat haar Schipholpas is ingetrokken. Wel ontvangt ze een transitievergoeding van bijna 2800 euro, omdat haar vertrek niet kan worden gezien als ‘ernstig verwijtbaar handelen’.