A321 op weg naar Rusland landt in EU

Een Airbus A321 van Al Masria Universal Airlines maakte afgelopen zondag een ongeplande landing in de Estse hoofdstad Tallinn doordat de luchthaven van het Russische Sint-Petersburg wegens droneaanvallen tijdelijk gesloten was.

Het toestel, registratie SU-TCL, was met vluchtnummer UJ703 vertrokken vanuit Sharm El Sheikh, een Egyptische badplaats die onder toeristen uit Russen populair is. Het had als bestemming Sint-Petersburg. Via de Middellandse Zee, Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Slowakije, Polen, Litouwen en Letland zette de A321 de route richting de Russische stad voort. Echter, boven Estland werd duidelijk dat de machine niet kon landen in Sint-Petersburg.

Doordat onder meer Sint-Petersburg bestookt werd met drones, maakte de A321 een ongeplande landing in Tallinn © Flightradar24.com

Droneaanvallen

Dat kwam doordat de stad bestookt werd door Oekraïense droneaanvallen. Niet alleen het vliegveld van Sint-Petersburg moest tijdelijk haar op operaties opschorten, ook de luchthavens van Nizjni Novgorod, Samara en Oeljanovsk werden enige tijd gesloten. Door de neerkomende drones kon de A321 geen andere kant op dan een ongeplande landing maken in Tallinn. ‘De vlucht werd omgeleid naar Tallinn omdat het vliegtuig niet op de bestemming kon landen, omdat de luchthaven Pulkovo tijdelijk gesloten was’, zegt Margot Holts, communicatie- en marketingmanager van het Estse vliegveld, bij Postimees.

Het restant van de A321-vlucht duurde veertig minuten © Flightradar24.com

Passagiers mogen niet van boord

Al Masria Universal Airlines is een luchtvaartmaatschappij uit Egypte en mag daardoor op vluchten van en naar Rusland in tegenstelling tot Russische airlines gewoon gebruikmaken van het Europese luchtruim. Ondanks dat mochten de passagiers na de ongeplande landing de A321 niet verlaten. Ze moesten zes uur aan boord blijven zitten alvorens het toestel het restant van de vlucht zou afmaken. De machine steeg uiteindelijk om 11:10 uur lokale tijd op en landde veertig minuten later in de Russische stad.