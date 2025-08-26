Airbus start assemblage nieuw vrachttoestel

Airbus is officieel begonnen met de assemblage van de langverwachte A350 Freighter. De eerste grote onderdelen zijn aangekomen bij de eindassemblagelijn in Toulouse. De voorste en middelste rompdelen werden vanuit Montoir-de-Bretagne getransporteerd en voorbereid door Airbus Atlantic, waarna ze in Toulouse aankwamen. De vleugels van de A350F zijn voltooid in Broughton, Verenigd Koninkrijk..

Strategische zet voor de cargomarkt

Het A350 Freighter-programma is een directe reactie op de toenemende vraag naar een nieuwe generatie vrachtvliegtuigen, vooral door de groei van e-commerce en wereldwijde logistiek. De A350F moet concurreren met Boeing’s 777 Freighter en biedt volgens Airbus meer operationele flexibiliteit.

Vertraging in de indienststelling

Oorspronkelijk stond de in gebruikname gepland voor 2025, maar dit werd al verschoven naar 2026 en is nu wederom verplaatst naar eind 2027. De vertraging heeft te maken met de technische complexiteit van het programma, uitdagingen in de toeleveringsketen, arbeidskwesties en de noodzaak om de productie op te schalen. Airbus benadrukt dat het bedrijf prioriteit geeft aan stabiele levering en het voldoen aan de verwachtingen van klanten.

Capaciteit en milieuprestaties

De A350F kan tot 111 ton vracht vervoeren, waaronder grote industriële machines en motoren. Een belangrijk voordeel van de A350F is het milieuprofiel. Het verbruikt bijna 40 procent minder brandstof dan oudere vrachttoestellen, wat de operationele kosten verlaagt en de CO₂-uitstoot vermindert. Het toestel wordt aangedreven door Rolls-Royce Trent XWB-97K-motoren en is gebouwd met lichtgewicht composietmaterialen.