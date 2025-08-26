KLM 737-piloten hebben na vertrek ‘sterk vermoeden’

Piloten van een Boeing 737-800 van KLM vermoedden afgelopen woensdagmiddag dat een van de banden tijdens take-off geklapt was.

Het vliegtuig, registratie PH-BCB, vertrok die middag voor de derde vlucht van de dag vanuit het Spaanse Malaga in de richting van Schiphol. De 737, die op de radar verscheen als vlucht KL1544, steeg om 13:55 uur op, iets meer dan een halfuur later dan de planning voorschreef. Echter, tijdens take-off merkten de piloten volgens AV Herald trillingen op en hadden dan ook het vermoeden dat een band geklapt was.

Baan inspectie na take-off

De vliegers namen contact op met de luchtverkeersleiding. Op baan 13 van de luchthaven van Malaga vond een inspectie plaats, maar er werden geen brokstukken gevonden. Hoewel de baan geïnspecteerd werd, klom de 737 gewoon verder naar 38.000 voet. De machine zette de vlucht naar Schiphol via het midden van Spanje, Frankrijk en België voort. Het toestel lijnde na meer dan twee uur te hebben gevlogen op voor de Kaagbaan (06/24).

Gebruik van volledige landingsbaan

De piloten vroegen aan de luchtverkeersleiding of ze de hele landingsbaan konden gebruiken wegens het ‘sterke vermoeden’ van een klapband. Normaal gesproken is het zo dat vergelijkbare vliegtuigen, afhankelijk van waar ze landen, via een eerdere intersectie de landingsbaan verlaten. De luchtverkeersleiders adviseerden aan de vliegers ‘voorzichtig te remmen’. Tweeënhalf uur na take-off landde de 737 veilig op de Kaagbaan. Uit data van Flightradar24 blijkt dat het toestel vrijwel de hele landingsbaan gebruikte. Toen het richting het platform taxiede, controleerden de hulpdiensten het vliegtuig op mogelijke schade. Ook zij constateerden niets. Desondanks kwam de 737 de rest van de dag niet meer in actie. Pas een dag later werd de machine ingezet op een vlucht vanaf Schiphol naar Madrid.