Megabestelling voor Boeing uit Zuid-Korea

De Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij Korean Air heeft een megabestelling geplaatst bij vliegtuigbouwer Boeing. Het gaat om in totaal 103 toestellen, die tot 2030 in fases zullen worden geleverd. De order, met een waarde van ongeveer 43 miljard euro, werd aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Zuid-Koreaanse president Lee Jae Myung aan Washington.

De bestelling bestaat uit 20 Boeing 777-9, 25 787-10, 50 737 MAX 10 en 8 vrachtvarianten van de 777-8. Daarnaast koopt Korean Air elf reserve­motoren van GE Aerospace en acht van CFM International. Volgens Boeing gaat het om extra orders, naast de eerdere bestelling van 40 toestellen in maart. Daarmee komt het totaal aantal openstaande leveringen van Boeing aan Korean Air op 175 vliegtuigen.

De deal wordt gezien als onderdeel van een diplomatiek goodwill-offensief. De Verenigde Staten hebben Zuid-Korea, de dertiende grootste economie ter wereld, eerder gedreigd met een strafheffing van 25 procent. President Donald Trump en Lee sloten uiteindelijk een overeenkomst met een handelstarief van 15 procent.

Bestuursvoorzitter Walter Cho stelt dat de order een ‘cruciaal moment’ voor Korean Air markeert. De onderneming streeft ernaar de vloot te moderniseren en zich voor te bereiden op de geplande fusie met Asiana Airlines. Boeing Commercial Airplanes CEO Stephanie Pope noemde de deal ‘een historische overeenkomst’ die de sterke samenwerking van de Amerikaanse fabrikant met de Koreaanse luchtvaartmaatschappij onderstreept.





