Verenigde Staten willen ‘Iraanse’ drones

De VS zijn op zoek naar exacte kopieën van de Iraanse Shahed-136-drone. De drones zijn kamikazetoestellen die door Rusland veelvuldig worden ingezet in de oorlog in Oekraïne.

Het Amerikaanse leger wil de drones niet operationeel inzetten, maar gebruiken om haar eigen afweersystemen te testen. Uit een Request For Information (RFI) blijkt dat de drones dezelfde vorm, afmetingen en prestaties moeten hebben als het Iraanse origineel. De specificaties omvatten onder andere een bereik van meer dan 2.500 kilometer, een snelheid tot 185 kilometer per uur, een lengte van 3,5 meter en een spanwijdte van 2,5 meter. De toestellen moeten autonoom vliegen en gelanceerd kunnen worden.

In eerste instantie wil het leger zestien exemplaren bestellen, met de optie voor nog eens twintig toestellen. Een van de Russische aanvalstactieken is om de drones, ook wel bekend als Geran-2 in Russische dienst, in grote groepen te lanceren om het afweersysteem te overweldigen. Het is niet duidelijk of de VS ook deze tactiek gaat toepassen tijdens de testen.

Twee bestaande Amerikaanse ontwerpen zouden al kans maken: de MQM-172 Arrowhead van Griffon Aerospace en de Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS) van Spektreworks. Beide zijn gebaseerd op de Shahed-drone. Griffon, dat eerder al meer dan twaalfduizend drones leverde, lijkt met de Arrowhead de beste papieren te hebben. Opmerkelijk is dat de Shahed zelf waarschijnlijk ook geen origineel ontwerp is. Vermoedt wordt dat Iran het toestel gebaseerde op de Israëlische IAI Harpy, die in de jaren tachtig voortkwam uit een Duits project.