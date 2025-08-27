Alaska Airlines geeft vier Boeing 787’s een ander jasje

Alaska Airlines kreeg onlangs de beschikking over vier Boeing 787-9 Dreamliners. Deze toestellen krijgen nu een ander kleurenschema dan de rest van de vloot.

De vier toestellen, registraties N780HA, N781HA, N782HA en N783HA, krijgen een staart die toeschouwers meeneemt naar de wonderen van het noorden. Het kleurenschema, met diepblauwe en aqua-groene accenten, doet denken aan het noorderlicht. Verder zijn dezelfde kleuren ook te vinden op de bovenkant van de General Electric GEnx-1B-motoren. De vliegtuigen krijgen het aangepaste jasje tussen januari en maart 2026.

Het nieuwe kleurenschema is onderdeel van een nieuw programma dat Alaska Airlines lanceert, genaamd ‘Alaska Global’. Vanaf het komende voorjaar lanceert de maatschappij drie nieuwe routes vanuit haar hub in Seattle Tacoma: London Heathrow, Rome Fiumicino en Reykjavik Keflavik. Het is voor het eerst dat Hawaiian 787’s vanuit een andere standplaats vliegen.

Hawaiian Airlines

Hoewel het nieuwe kleurenschema enigszins lijkt op die van Alaska Airlines, zijn de vliegtuigen niet van de maatschappij. De vier 787 Dreamliners zijn afkomstig uit de vloot van Hawaiian Airlines. Iets minder dan een jaar geleden, in september 2024, sloten de twee maatschappijen een deal samen verder te gaan onder één moederbedrijf: de Alaska Air Group.

Voor veel Hawaïanen was dat een spannend moment. De bevolking van de eilandengroep in de Stille Oceaan is erg gehecht aan haar cultuur. Liefhebbers van de maatschappij waren dan ook bang dat Hawaiian Airlines haar karakter zou verliezen. Om de gemoederen te sussen kondigde de top van Alaska Airlines aan dat Hawaiian haar eigen identiteit zou behouden.

Hier lijkt echter nu al van afgeweken te worden. De vijfde 787 Dreamliner, die nog in productie is, wordt in Seattle afgeleverd in de ‘Alaska Global’-kleuren. Voor veel Hawaïanen is het afwachten wat er verder verandert. Voor nu blijven de interieurs, de bijnamen en registraties van de vliegtuigen Hawaï ademen. Maar ook deze kunnen in de toekomst naar Alaska Airlines aanpassen.