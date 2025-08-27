Delta aangeklaagd na klap van stewardess

Een stewardess van Delta Air Lines is geschorst nadat zij onlangs een passagier zou hebben geslagen. Het slachtoffer heeft een rechtszaak aangespannen tegen de luchtvaartmaatschappij.

Volgens Amerikaanse media begon de ruzie toen Mohammed Shibli, die met zijn vrouw en twee kinderen reisde, om water vroeg voor zijn tweejarige zoon. Omdat de drankservice nog niet bij hun rij was, werd het verzoek in eerste instantie geweigerd. Later bracht een andere stewardess alsnog water. Toen de stewardess, die aanvankelijk het verzoek weigerde, bij de familie arriveerde, escaleerde de situatie. Er ontstond een woordenwisseling, waarna Shibli opstond. Op dat moment zou het cabinelid hem in het gezicht hebben geslagen. Verschillende ooggetuigen bevestigden dat het de stewardess was die fysiek geweld gebruikte.

Shibli verklaarde zich ‘machteloos en vernederd’ te hebben gevoeld, zeker omdat de vlucht daarna nog vier uur duurde. De rest van de reis verliep zonder problemen. Na de landing werd de stewardess door politie ondervraagd, maar niet aangehouden. Delta heeft de medewerkster inmiddels geschorst in afwachting van nader onderzoek. Shibli heeft aangekondigd een rechtszaak tegen de airline aan te spannen.

Scheldende piloot

Onlangs kwam een piloot van Delta in opspraak nadat hij een luchtverkeersleider uitschold op New York La Guardia Airport. De piloot vroeg vlak na een grondstop naar de vertrekvolgorde. Het antwoord van de verkeersleiding: ‘van nu tot middernacht’, noemde de vlieger onjuist. Hij stelde, nadat de verkeersleider bot reageerde op een vraag van een United-vlieger, dat brandstofbeheer deels ook de verantwoordelijkheid van de verkeersleiding is. Toen de verkeersleider bleef volhouden dat hij er niets mee te maken had, noemde de piloot hem een idioot.