Luchtvaartmaatschappij wil baarden verbieden

Qantas wil een einde maken aan baarden in de cockpit. De Australische luchtvaartmaatschappij onderzoekt het verbod om de veiligheid aan boord te vergroten.

Qantas-piloten die langeafstandsvluchten uitvoeren mogen al geen baard meer dragen. Voor het personeel van dochtermaatschappij QantasLink gold die regel nog niet. Het bedrijf wil daar nu verandering in brengen. Uit een rapport van een adviesbureau is gebleken dat baarden de afdichting van zuurstofmaskers kunnen belemmeren. In noodsituaties zou dat een veiligheidsrisico vormen. Daarom wil Qantas één uniforme regel voor alle piloten invoeren.

Het voornemen leidt tot protest onder de regionale vliegers. Sommige piloten laten juist expres hun baard staan en verwijzen naar recente onderzoeken die het tegendeel bewijzen. Zo stelde de Embry-Riddle Aeronautical University vorig jaar dat baarden geen negatieve invloed hebben op het functioneren van zuurstofmaskers. Air Canada trok na een onderzoek dezelfde conclusie en versoepelde de regels. Nu zijn korte, verzorgde baarden tot 1,25 centimeter toegestaan.

Maskers in de ban

Ook elders spelen zuurstofmaskers een rol, al gaat het in dat geval niet om gezichtsbeharing. Bij Edelweiss en Swiss kwamen klachten van cabinepersoneel binnen over maskers die lastig te gebruiken waren en communicatie bemoeilijkten. De maskers, geproduceerd door Collins Aerospace, worden bovendien onderzocht in verband met een fataal incident eind 2024. Uit voorzorg besloten de airlines alle maskers voor het cabinepersoneel te vervangen.