Rusland aast op oude Antonov’s en Ilyushin’s

Het stuurloze Volga-Dnepr Airlines, waarvan de oprichter twee weken terug vertrok, lijkt een nieuwe eigenaar te krijgen. Het Kremlin zou interesse hebben in de grote machines.

Na de grootschalige invasie van Oekraïne in februari 2022 kreeg de Russische luchtvaart te maken met een reeks sancties. Ook vrachtmaatschappij Volga-Dnepr bleek het doelwit van Westerse strafmaatregelen. Desondanks besloot oprichter en eigenaar Aleksey Isaikin aan boord te blijven. Tot twee weken terug, nadat hij persoonlijk op sanctielijsten werd geplaatst.

Na het vertrek van Isaikin ontstond er veel onduidelijkheid. De Volga-Dnepr Group bestaat uit meerdere airlines, waaronder AirBridgeCargo, Volga-Dnepr Airlines en Atran. Deze zijn voor 51 procent in handen van het Russische Volga-Dnepr-Moskva LLC, dat op zijn beurt volledig in handen is van het Nederlandse Volga-Dnepr Logistics B.V., blijkt uit gegevens van Interfax. De eigenaar van de groep was vervolgens het in Liechtenstein gezetelde Alpine Prosperity Foundation, dat volledig in handen is van Isaikin.

Buitenlandse Zaken

Nu lijkt er een nieuwe eigenaar te zijn. Volgens de Kremlin-gezinde zakenkrant Kommersant draagt Isaikin zijn vloot binnenkort over aan de Russische staat. Het mediakanaal schrijft dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken baat heeft bij het grote Antonov-vliegtuig. Bovendien zouden de Ilyushin’s goed van pas komen voor Russische luchtvaartmaatschappijen.

Volga-Dnepr Airlines beschikt over een vloot van vijf Ilyushin Il-76’s en zeven Antonov An-124’s. Van de laatstgenoemde waren slechts drie vliegtuigen actief in de laatste paar maanden, slechts één daarvan vliegt op dit moment. Deze toestellen voerden vluchten uit zowel binnen Rusland, als naar China, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.