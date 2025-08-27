Rusland ontwikkelt Boeing 787-concurrent

Rusland wil een nieuw widebody-vliegtuig ontwikkelen dat moet concurreren met de Boeing 787 Dreamliner. Voorlopig gaat het alleen om een patent voor een project genaamd WBLRA-600.

Net als de Dreamliner moet het toestel in drie varianten op de markt komen: een basismodel, een verkorte versie en een verlengde uitvoering. De Russische widebody moet volgens de eerste berekeningen tot zeventien procent lagere operationele kosten per stoelkilometer opleveren dan de Amerikaanse tegenhanger. De basisversie biedt plaats aan 281 passagiers en krijgt een bereik van 13.600 kilometer.

Door de westerse sancties is Rusland gedwongen fors in te zetten op eigen vliegtuigbouw. Momenteel worden al toestellen als de Sukhoi Superjet en de Tupolev Tu-214 geproduceerd, maar een moderne widebody ontbreekt nog. Met de WBLRA-600 wil Moskou dat gat vullen. In 2026 moeten de onderzoeks- en ontwikkelprogramma’s starten. Wanneer de eerste vlucht plaatsvindt, is nog onbekend.

CR929

Het is niet de eerste keer dat Rusland zich waagt aan de ontwikkeling van een langeafstandstoestel. In 2016 startte het land samen met China het CR929-project, bedoeld als alternatief voor de Airbus A330neo en de Boeing 787. Die samenwerking liep echter stuk. Rusland was ontevreden dat China westerse fabrikanten bij het ontwerp betrok, en is inmiddels geen volwaardige partner meer. Hooguit levert Moskou nog onderdelen en systemen.