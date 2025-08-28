737 MAX moet omkeren na ‘onverwacht’ bericht

Een United Airlines Boeing 737 MAX 8 onderweg naar Nuuk moest halverwege de vlucht plotseling omkeren. De oorzaak bleek een opmerkelijk bericht vanuit de Groenlandse hoofdstad.

Dinsdag 26 augustus sloot de luchthaven van Nuuk plotseling voor buitenlandse vluchten. De oorzaak hiervan is een gebrek aan training bij het luchthavenpersoneel. ‘De aanvullende training van het personeel, dat verantwoordelijk is voor de controle van internationale reizigers volgens de verkeersautoriteit, voldoet niet volledig aan de huidige vereisten’, schrijft Greenland Airports.

Het besluit lijkt erg plotseling te zijn genomen want United Airlines vlucht UA80 was al onderweg. De 737 MAX was rond 11:30 lokale tijd opgestegen vanuit New York Newark Airport en bevond zich al boven het noorden van Canada. United lichtte haar passagiers in: ‘De luchthaven van Nuuk heeft alle internationale vluchten tijdelijk opgeschort. Het betreft alle luchtvaartmaatschappijen. We weten dat dit onverwacht is en bieden onze excuses aan voor het ongemak.’

Vlucht UA80 | ©Flightradar24

Explosieve groei

In het najaar van 2024 opende Nuuk Airport een nieuwe landingsbaan. Daarmee was de hoofdstad van Groenland eindelijk open voor internationaal luchtverkeer. Eerder moesten grotere toestellen landen op de luchthaven van het veel noordelijker gelegen Kangerlussuaq. Na de heropening van Nuuk volgde een snelle, explosieve groei van het internationaal verkeer naar de Noord-Atlantische Oceaan.

Meerdere maatschappijen, waaronder SAS en Icelandair, openden verscheidene nieuwe routes naar Groenland. Ook United Airlines begon als enige niet Scandinavische maatschappij met vluchten naar Nuuk vanuit New York Newark. Vele Groenlanders verwelkomden de komst van de airlines, maar er zijn ook grote zorgen over de veiligheid en de milieueffecten.

Een testfase voor internationale operaties bracht al aanzienlijke gebreken in de beveiliging aan het licht. Greenland Airports gaf toen ook toe te maken te hebben met personeelsgebrek. Het verhoogde veiligheidsniveau dat vereist is voor internationale vluchten, bleek nog niet haalbaar.