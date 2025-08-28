777 uit Engeland landt op Russische luchthaven

Waar vorige week een Airbus A321 op weg naar Rusland landde op een luchthaven in de Europese Unie, maakte een Boeing 777-300 van Air China afgelopen maandag een ongeplande landing op het Russische vliegveld Nizjnevartovsk in Siberië.

Het toestel, registratie B-2033, vertrok keurig op tijd om 22:45 uur lokale tijd vanaf Londen Heathrow op weg naar de Chinese hoofdstad Beijing. De 777 steeg in oostelijke richting op en zette de route naar haar bestemming in noordoostelijke richting voort. Waar westerse luchtvaartmaatschappijen als gevolg van de Russische sancties moeten omvliegen, mag Air China gewoon door het luchtruim van Rusland vliegen, ook van en naar Europese bestemmingen.

Door een motorstoring maakte de 777 vanaf Londen Heathrow een ongeplande landing in Siberië © Flightradar24.com

Motorstoring boven Rusland

De 777 vloog dan ook via Sint-Petersburg het land binnen. Echter, boven het midden van Rusland kreeg de machine te maken met een storing aan een van de motoren. De piloten besloten daarop een ongeplande landing op het vliegveld van Nizjnevartovsk in Siberië te maken. Bijna zes uur na take-off landde de 777 daar veilig en taxiede het vliegtuig naar het platform.

Passagiers verblijven in terminal

Uiteindelijk werd besloten dat de passagiers niet aan boord van het toestel hoefden te blijven zitten, maar mochten wachten in de terminal van de luchthaven, waar zij voorzien werden van eten en drinken. ‘We hebben de situatie volledig onder controle, dat wil zeggen, we volgen deze. Samen met de luchthavendirectie en de regering van ons district lossen we vandaag alle problemen op, indien nodig. We zullen uiteraard verdere beslissingen nemen’, zegt Dmitri Kosjenko, burgemeester van Nizjnevartovsk, aldus The Standard. Air China vloog een vervangende 777, registratie B-2088, in. Dat toestel vloog twaalf uur later de gestrande reizigers alsnog naar Beijing.