Bijzondere A350 maakt een rondje Europa

De eerste Airbus A350-900 in vloot van SWISS draagt een bijzonder kleurenschema. Hoewel het toestel op den duur ingezet gaat worden naar Noord-Amerika, kan Europa er eerst van genieten.

De Airbus A350-900, registratie HB-IFA, is in de laatste fase aanbeland bij Airbus en wordt aan het einde van de zomer geleverd aan de Zwitserse maatschappij. Het toestel draagt de naam ‘Wanderlust’ en toont verschillende traditionele Zwitserse motieven. SWISS stelt hiermee de nauwe banden tussen de maatschappij en haar thuisland onder de aandacht te willen brengen.

Niet alleen de livery is anders. De nieuwe Airbussen hebben tevens een nieuwe cabine. Het product, ‘SWISS Senses’ genaamd, is aanzienlijk anders dan haar voorganger op de A340-300 maar vergelijkbaar met ‘Lufthansa Allegris’. De nieuwe cabine heeft grotere schermen, nieuwe amenities voor de economy-klasse en introduceert een premium-economy klasse.

Hoewel de cabine veel weg heeft van Lufthansa’s ‘Allegris’, is de SWISS-variant veel meer gericht op het hogere prijssegment. Het vliegtuig beschikt over drie stoelen in de eerste klas, 45 in business, 38 in premium economy en 156 in gewone economy. Al met al kan de Swiss A350-900 slechts 242 passagiers verwelkomen. Ter vergelijking, KLM’s A350-900’s bieden plaats aan 324 klanten.

Wennen

Voor de crew van SWISS is het dus wennen. Niet alleen moeten ze kennismaken met een nieuw vliegtuig, ook moeten ze de nieuwe configuratie leren kennen. Daarom stuurt SWISS haar eerste Airbus A350-900 op tournee door Europa. De eerste maanden zet de Zwitserse maatschappij het toestel uitsluitend in op vluchten binnen Europa, vanaf januari reist de machine af naar Noord-Amerika.

Volgens SWISS zal de Airbus verschijnen op routes van Zürich naar Düsseldorf, Hannover, Palma de Mallorca, Málaga, Genève en Praag. Het toestel laat zich naar alle waarschijnlijkheid niet zien op de luchthaven van Amsterdam Schiphol. Op 2 januari voert SWISS haar eerste Transatlantische vlucht uit naar Boston Logan Airport, Verenigde Staten met deze A350.