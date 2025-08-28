KLM A330 na drie maanden weer in dienst

KLM kreeg in mei te maken met een flinke domper toen een Airbus A330 niet meer kon terugkeren uit Calgary, Canada. Nu, ruim drie maanden later, voert het vliegtuig zijn eerste vluchten weer uit.

Op 11 mei 2025 vertrok de Airbus A330, registratie PH-AKF, rond 13:00 uur vanaf Amsterdam Schiphol naar Calgary. De vlucht verliep zonder noemenswaardigheden en het toestel landde rond 13:30 lokale tijd op de West-Canadese luchthaven. Alle passagiers gingen van boord en de crew maakte het vliegtuig klaar voor terugkeer. Toen ging het mis.

Terwijl er allerlei wagens rondom het vliegtuig kwamen aanrijden, botste een bagagelaadwagen tegen het achterste gedeelte van de romp van het toestel. Er ontstond een diepe scheur in het aluminium en de A330 kon niet meer worden ingezet voor de terugvlucht. Passagiers werden uiteindelijk met vervangende vluchten naar hun bestemming gebracht.

Verenigde Staten

Vele weken lang stond de Airbus A330 aan de grond in Canada. Twee maanden na het incident, op 11 juli 2025, werd het vliegtuig overgevlogen naar San Bernadino, California, Verenigde Staten. Dit gebeurde tijdens een zogenaamde non-pressurised-vlucht.

In de voorstad van Los Angeles onderging het toestel een grondige reparatiebeurt die ruim een maand duurde. Begin deze week kon de A330 eindelijk richting huis vertrekken vanuit de Verenigde Staten. Sinds woensdag 27 augustus maakt de machine weer onderdeel uit van het vluchtschema van KLM. De eerste vlucht vond gisteren plaats naar Toronto, Canada.