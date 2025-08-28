Ryanair verwacht groot “kerstcadeau” van Boeing

Ryanair verwacht dat Boeing voor het einde van oktober tenminste 25 nieuwe 737 MAX 8 200-toestellen kan leveren. Het zou de order voor de MAX 8 200 bijna voltooien.

De Boeing 737 MAX bleek het afgelopen jaar een bron van frustratie voor Ryanair-topman Michael O’Leary. Hij dreigde meermaals zijn megaorder te annuleren bij de Amerikaanse vliegtuigfabrikant en flirtte hij openlijk met het Chinese COMAC. Toch lijkt er goed nieuws aan te komen en kan Ryanair vele Boeing 737 MAX’en in ontvangst nemen.

Boeing en de Amerikaanse luchtvaartautoriteit kijken naar een verhoging van de maximale productielimiet van 38 naar 42 vliegtuigen per maand. Deze limiet werd Boeing opgelegd nadat een Alaska Airlines 737 MAX 9 een deurpaneel verloor tijdens de vlucht. Maandenlang lukte het Boeing niet eens de limiet te behalen.

‘De kwaliteit van wat zij doen is uitmuntend dus wij zijn erg onder de indruk,’ zei O’Leary op een congres in Londen. Hij maakte daarbij ook bekend dat Ryanair en Boeing een deal hebben gesloten om de levering van 25 Boeing 737 MAX 8 200-toestellen naar voren te halen. O’Leary verwacht deze toestellen voor het einde van oktober in ontvangst te kunnen nemen.

Grote bestelling

Ryanair heeft een flinke bestelling in het orderboek van Boeing staan. De maatschappij wacht in totaal op 210 737 MAX 8 200-toestellen, waarvan er nog 29 geleverd moeten worden. Verder heeft de airline ook grote bestellingen staan voor de kleinere 737 MAX 7 en de grootste variant, de 737 MAX 10. Beide modellen moeten echter nog worden gecertificeerd.

De komst van een groot aantal Boeing 737 MAX 8 200-toestellen is een vroeg kerstcadeau voor Ryanair. Hierdoor kan het bedrijf zijn omzet in de winstgevende decembermaand aanzienlijk verhogen. Echter, O’Leary benadrukt tegenover Reuters ‘optimistisch’ te zijn, maar ‘niet zelfverzekerd’. Als de certificering van de 737 MAX 10 begin volgend jaar vertraging oploopt, dan remt dat de groei van Ryanair sterk af.