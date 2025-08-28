Transavia 737 maakt laag rondje over Nederland

Een Boeing 737-800 van Transavia keerde afgelopen maandagmiddag terug naar Schiphol als gevolg van meerdere problemen.

Het toestel, registratie PH-HXI, vertrok 15:20 uur in zuidelijke richting vanaf de Aalsmeerbaan (18L/36R) voor vlucht HV5517 naar Paphos, een stad op het eiland Cyprus. Na take-off boog het af richting het oosten om verder te gaan met de klim. Echter, nog boven Nederland vroegen de piloten deze af te breken om een probleem aan boord op te lossen.

Al snel na vertrek meldden de Transavia 737-piloten meerdere problemen © Flightradar24.com

Meerdere problemen aan boord

Het zou volgens AV Herald gaan om een probleem met de vluchtbesturing. De invoer van de rotatie klopte niet. Bij de automatische piloot verdween het probleem vervolgens, maar daarna constateerden de piloten andere problemen. Om welke die gingen, is niet bekend. Ter hoogte van Nijmegen werd, nadat de vliegers een Pan pan-signaal hadden afgegeven, besloten om te keren richting Schiphol. Boven Arnhem daalde de 737 naar een hoogte van 10.000 voet.

Langzame daling richting Schiphol

Vervolgens lijnde het toestel via Flevoland en Noord-Holland op voor de Zwanenburgbaan (18C/36C). De vliegers vroegen tijdens de nadering om een langzamere daling, omdat zij niet konden voorspellen wat er zou gebeuren. Desondanks vertoonde de daling (op de automatische piloot) geen afwijkingen. Circa 35 minuten na take-off landde de 737 veilig op de Zwanenburgbaan. Het vliegtuig taxiede daarna het platform tussen de D- en E-gates. Een dag later vloog een andere 737, registratie PH-HZW, de reizigers met het uitzonderlijke vluchtnummer HV3517 alsnog naar Paphos. De PH-HXI kwam twee dagen na de terugkeer pas weer in actie.