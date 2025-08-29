Airline wil miljoenen stoelen naar Spanje schrappen

Prijsvechter Ryanair is van plan om tijdens het komende winterseizoen ongeveer een miljoen stoelen te schrappen op haar routes naar Spanje. Dit meldt de Spaanse nieuws­agentschap Europa Press, die zich baseert op een verklaring van Ryanair-topman Eddie Wilson. De luchtvaartmaatschappij heeft de maatregel nog niet officieel bevestigd.

Verhoogde luchthavenkosten in Spanje

De annuleringen volgen op een aangekondigde stijging van luchthaven­tarieven door de Spaanse staatsluchthaven­beheerder Aena. Volgend jaar zullen de tarieven bij de belangrijkste luchthavens van Spanje, Madrid en Barcelona, met 6,5 procent stijgen, deels om de uitbreiding van de terminals te financieren. Wilson bekritiseert de tarieven al langer, vooral voor kleinere regionale luchthavens die nog herstellen van de gevolgen van de coronapandemie.

Eerder dit jaar verlaagde Ryanair al zijn capaciteit voor de zomer van 2025 met 800.000 stoelen en schrapte twaalf routes, vanwege ’te hoge kosten’ bij Aena.

Nieuwe vliegtuigen voor Ryanair

Ondanks het snijden in capaciteit breidt Ryanair zijn vloot uit. Boeing zal de levering van 25 737 MAX 8200-toestellen naar voren halen, van begin 2026 naar oktober 2025. De toestellen worden gebruikt om de groei op andere routes en ter vervanging van oudere vliegtuigen.