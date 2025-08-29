Condor start opmerkelijke lijndienst

Hoewel er steeds vaker kritiek klinkt op korte vluchten binnen Europa, opent Condor in 2026 toch een nieuwe, korte verbinding binnen Duitsland.

Vanaf mei tot en met oktober vliegt de luchtvaartmaatschappij dagelijks tussen Frankfurt en Düsseldorf. De route wordt uitgevoerd met een Airbus A320 en vertrekt ’s avonds om 19:30 uur uit Frankfurt. De terugvlucht vanuit Düsseldorf staat gepland voor de volgende ochtend om 06:00 uur. De afstand tussen beide luchthavens bedraagt slechts 190 kilometer, vergelijkbaar met die tussen Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport Eelde. De vlucht duurt dan ook maar een half uur.

Tot nu toe was Lufthansa de enige operator op deze route, met meerdere dagelijkse vluchten. Condor benadrukt dat de nieuwe verbinding niet alleen voor reizigers bedoeld is, maar ook operationeel nut heeft. Zo kunnen crewleden worden overgebracht voor intercontinentale vluchten vanuit Frankfurt en kan de luchtvaartmaatschappij onderhoud bij Condor Technik in Düsseldorf beter inplannen zonder extra lege ferryvluchten.

Schiphol

Ondanks toenemende druk om korte vluchten te vervangen door treinverbindingen, bestaan in Europa nog altijd diverse routes van minder dan tweehonderd kilometer. Ook vanaf Schiphol worden dergelijke vluchten uitgevoerd. De verbinding naar Brussel is met 175 kilometer en een vliegtijd van minder dan een half uur zelfs de kortste internationale route. KLM vliegt hier dagelijks meerdere keren op, voornamelijk voor overstappassagiers.