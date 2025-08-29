Maastricht Aachen Airport in de lift

Maastricht Aachen Airport (MAA) breidt zijn vrachtactiviteiten uit met drie extra wekelijkse vluchten. De verbindingen worden uitgevoerd door Turkish Cargo en de nieuwkomer My Freighter.

Nieuwe verbindingen

Vanaf september zal Turkish Cargo zijn schema uitbreiden met een derde wekelijkse vlucht. Hierdoor worden onder andere Quito, Bogotá, Miami en Istanbul met Zuid-Limburg verbonden. De airline vervoert vooral bloemen en groenten met een Boeing 777.

De Oezbeekse maatschappij My Freighter voert sinds eind augustus twee vaste wekelijkse rotaties uit tussen Shanghai, Tasjkent, Almaty en Maastricht, met een Boeing 767-300 full freighter. Aan boord bevinden zich vooral e-commercegoederen, automotive producten, algemene vracht en bloemen.

Groei vrachtvolumes

De vrachtvolumes van Maastricht Aachen Airport lagen tot en met juli 15 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging was mede te danken aan chartervluchten van Atlas Air, de komst van Ethiopian Cargo en de terugkeer van Turkish Cargo na enkele maanden afwezigheid. Met de toevoeging van My Freighter en de uitbreiding van Turkish Cargo verwacht de luchthaven dat de groei dit jaar verder doorzet.

Maastricht Aachen Airport verwerkt inmiddels een steeds groter deel van de Nederlandse luchtvracht, na Schiphol. Met de nieuwe verbindingen hoopt de luchthaven zijn rol in het internationale vrachtverkeer verder te versterken.