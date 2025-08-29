Opnieuw onrust onder Franse luchtverkeersleiders

Franse luchtverkeersleiders van de vakbond SNCTA leggen op 18 september 2025 het werk neer, nadat de Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) geen gehoor gaf aan hun zorgen.

Luchtverkeersleiders staken

De vakbond, die de meerderheid van de Franse luchtverkeersleiders vertegenwoordigt, stelt dat er geen overleg heeft plaatsgevonden over hun verloning en de manier waarop de sector wordt bestuurd. De luchtverkeersleiders eisen dat hun salarissen worden aangepast aan de inflatie van 2024 en dringen aan op een jaarlijks overleg over de gevolgen hiervan.

‘Jarenlang wordt de governance van de luchtverkeersleiding gekenmerkt door wantrouwen, strafmaatregelen en denigrerende managementmethoden,’ aldus een verklaring van de vakbond.

Gevolgen voor de luchtvaart

In juli van dit jaar zorgde een twee­daagse staking al voor grootschalige vertragingen en annuleringen. Destijds waren er dagelijks gemiddeld 3.713 vluchten vertraagd en werden 1.422 vluchten geannuleerd.

Budgetvlieger Ryanair werd het zwaarst getroffen, gevolgd door easyJet en Air France. Relatief gezien had Volotea het grootste aandeel vertraagde vluchten (34 procent), gevolgd door Air France (33 procent), easyJet (25 procent), Ryanair (21 procent) en Vueling (20 procent). Ryanair-topman Michael O’Leary noemde de staking een ‘gijzeling van Europese gezinnen’.