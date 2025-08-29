Stap vooruit voor Brussels Airlines

De Raad van Bestuur van Brussels Airlines heeft ingestemd met de toevoeging van vijf nieuwe Airbus A320neo’s aan de vloot. Daarmee komt het totaal van dit toesteltype bij de Belgische luchtvaartmaatschappij op dertien toestellen.

Nieuwe leveringen op komst

Momenteel vliegt Brussels Airlines al met vijf A320neo’s. In de komende maanden worden nog drie extra toestellen verwacht. De eerstvolgende levering hiervoor staat gepland voor november. De vijf nieuwe toestellen zullen vanaf 2027 gefaseerd toegevoegd worden aan de vloot.

‘Brussels Airlines heeft hard gewerkt aan een kostenstructuur die duurzame winstgevendheid mogelijk maakt. Daardoor kunnen we opnieuw in onze toekomst investeren. De A320neo verlaagt onze milieu-impact en biedt een aangenamere ervaring voor passagiers. We zijn blij dat we dit toesteltype verder kunnen uitbreiden in onze vloot,’ aldus CEO Dorothea von Boxberg.

Duurzamer en stiller vliegen

De Airbus A320neo stoot tot 20 procent minder CO₂ uit en produceert 50 procent minder geluid dan oudere modellen. Bovendien beschikken de toestellen over grotere bagagevakken, die goed zijn voor 40 procent meer opslagruimte. De nieuwe toestellen vervangen voornamelijk oudere vliegtuigen, een van de toestellen wordt toegevoegd om de vloot uit te breiden.

Meer investeringen gepland

Brussels Airlines investeert ook in haar longhaul-operatie. De airline breidt haar vloot uit naar dertien Airbus A330’s en introduceert vanaf 2027 nieuwe cabines op intercontinentale routes.