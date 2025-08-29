Vliegshow in Polen afgelast vanwege crash

Op het vliegveld Radom in Polen is donderdagavond een F-16C van de Poolse luchtmacht neergestort. De crash gebeurde tijdens de display van het toestel, ter voorbereiding op de vliegshow die dit weekend op Radom zou plaatsvinden.

Op videobeelden die op social media verschenen, is te zien dat het toestel na een manoeuvre de grond raakte, in brand vloog en vervolgens explodeerde. De piloot, codenaam ‘Slab’, is hierbij omgekomen. Een maand eerder ontving de vlieger nog een prijs voor de beste demonstratie tijdens de Royal International Air Tattoo (RIAT) in Engeland. Inmiddels is bekend geworden dat de Poolse vliegshow is afgelast.

Sinds 2000 wordt op de voormalige vliegbasis Radom een show georganiseerd. Vanaf 2005 vindt de show om het jaar plaats en heeft zich ontwikkeld tot een van de drukst bezochte vliegshows in Polen. In het verleden heeft de Radom Airshow al vaker te maken gehad met incidenten. In 2007 kwamen twee Zlin Z-526 aerobatics toestellen met elkaar in botsing, met fatale gevolgen voor de vliegers. In 2009 stortte een Belarussische Su-27 Flanker neer tijdens een vliegdemonstratie.

M-346

Vorig jaar vond er voorafgaand een andere Poolse vliegshow ook een fataal ongeluk plaats. Als gevolg werd het evenement geannuleerd. De crash vond plaats tijdens de repetitie van het M-346 Demo Team van de Poolse luchtmacht. Tijdens een manoeuvre op relatief lage hoogte dook de machine naar beneden. Door de hoge snelheid was de piloot niet in staat het toestel een andere kant op te sturen. Als gevolg crashte het vliegtuig met een enorme klap op het luchtvaartterrein. Het incident werd door meerdere omstanders vastgelegd op beeld. Na het voorval werden alle demonstraties van de Poolse luchtmacht voorlopig geannuleerd.