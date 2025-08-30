Luxair toont eerste Embraer E2 met nieuwe livery

Luxair heeft voor het eerst beelden gedeeld van haar nieuwe Embraer E195-E2. Het eerste toestel bevindt zich momenteel nog in de fabriek in Brazilië.

Een van de eerste dingen die opvalt, is dat de nieuwe kleurstelling afwijkt van de huidige huisstijl. De naam Luxair staat voortaan in een veel groter lettertype op het voorste deel van de romp, terwijl die bij de huidige vloot nog klein boven de ramen is geplaatst. Ook de woorden ‘Luxembourg Airlines’ hebben een prominentere plek gekregen. Op de staart is de Luxemburgse vlag aangepast: het driedimensionale effect van een wapperende vlag is verdwenen, waardoor de uitstraling eenvoudiger oogt. Ook de manier waarop het blauwe deel doorloopt, is veranderd.

Luxair bestelde in 2023 vier Embraer 195-E2’s, gevolgd door een order voor twee extra exemplaren in 2024. Behalve de bestellingen heeft Luxair opties veiliggesteld voor nog drie extra vliegtuigen, die indien nodig ook kunnen worden omgezet naar de kleinere E190-E2. Het eerste toestel wordt naar verwachting eind 2025 geleverd, gevolgd door de indiensttreding in januari 2026. Embraer is geen onbekende fabrikant voor Luxair. In het verleden vloog de maatschappij met de Embraer 120, 135 en 145. Ook leasede het bedrijf onlangs twee Embraer 190’s van German Airways.

Luxair plaatste vrijdag een video ter promotie van de nieuwe E2 en de vernieuwde huisstijl:

Vervanging

Met de nieuwe jets vervangt Luxair geleidelijk een deel van de verouderde Dash 8-vloot. Gilles Feith, CEO van de maatschappij, gaf al eerder aan dat de Dash-toestellen in 2024 of 2025 plaats gaan maken voor nieuwe vliegtuigen. Volgens de topman werd er niet alleen naar de Embraer E2 maar ook naar de Airbus A220 gekeken als vervanging.