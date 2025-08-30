Verwarring over Turks verbod op Israëlische vliegtuigen

De republiek Turkije staat niet langer toe dat Israëlische vliegtuigen gebruikmaken van het Turkse luchtruim. Ook verbrak Turkije alle handelsbetrekkingen met Israël. Toch is hierover enige verwarring ontstaan.

Vrijdag zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken in een persconferentie dat Israël niet langer gebruik mag maken van het Turkse luchtruim en dat de diplomatieke banden werden verbroken. Volgens hem geldt deze maatregel als Turkse sanctie tegen de Israëlische overheid met betrekking tot de situatie in Gaza. Turkije heeft daar meermaals stevige kritiek op geleverd en beschuldigt Israël van genocide.

‘We hebben onze handel met Israël volledig stopgezet. We hebben onze havens gesloten voor Israëlische schepen en staan niet toe dat Turkse vaartuigen Israëlische havens betreden’, aldus de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. ‘Verder staan we niet toe dat vrachtschepen met wapens en ammunitie voor Israël onze havens betreden, en vliegtuigen ons luchtruim betreden’, voegde hij toe.

Verwarring

De zin over het luchtruim leidde tot verwarring. Ondanks het bericht bleken Israëlische luchtvaartmaatschappijen nog steeds gebruik te maken van het Turkse luchtruim. Bovendien, gaven zij aan, hadden ze geen intenties om daarmee te stoppen. Maatschappijen lieten tegenover de Times of Israël weten in gesprek te zijn, maar de vluchten voort te zetten.

Israëlische diplomaten verhelderden het bericht later. Turkije had weliswaar het luchtruim gesloten voor Israëlische vliegtuigen, maar enkel machines die wapens voor Israël vervoeren of toestellen waar Israëlische overheidsfunctionarissen inzitten. Vliegtuigen die slechts passagiers vervoeren, zijn nog wel welkom in het Turkse luchtruim.

Turkse maatschappijen vliegen zelf al langere tijd niet meer naar Israël. Eind april besloten Turkish Airlines en Pegasus zelfs hun slots op te geven op Israëlische luchthavens. Kort na de invasie van Gaza schortten deze maatschappijen hun vluchten naar Israël al op. Dat verlengden zij tweemaal, waarna een volledige opgave volgde