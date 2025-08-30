Welke trans-Atlantische vluchten worden gevlogen door Boeing 737’s?

Het afgelopen decennium hebben tal van maatschappijen Boeing 737’s ingezet op trans-Atlantische routes. Voor sommige airlines, zoals norwegian, bleek het model niet rendabel, terwijl andere maatschappijen nog steeds met 737-800’s en 737 MAX 8’s de coeaan over gaan.

Maatschappijen die trans‑Atlantisch gaan met de 737 MAX

WestJet

WestJet opereert enkele opvallende trans‑Atlantische routes met de Boeing 737 MAX 8. Denk aan vluchten vanuit Halifax naar Amsterdam, Dublin, Edinburgh en Parijs. Dit zijn relatief langgerekte narrow‑body vluchten die gebruikmaken van optimalisaties in brandstofefficiëntie en operationele planning.

Air Canada

Air Canada zet de 737 MAX in op routes tussen Oost‑Canada (zoals Toronto, Halifax en St. Johns) en Europese bestemmingen zoals Dublin en Londen. De inzet van de MAX maakt het mogelijk om nog variabele routes te openen zonder standaard wide‑body capaciteit.

United Airlines

Ook United Airlines heeft de 737 MAX 8 in hun vloot en experimenteert met trans-Atlantische routes, zoals vluchten van Newark naar de Azoren of naar Madeira (Funchal). De bestemmingen zijn populair genoeg voor de maatschappij om een 737 te vullen, maar er is nog onvoldoende vraag voor de grotere Boeing 757.

Icelandair

Hoewel Icelandair niet ‘de volledige’ oceaan oversteekt, zet de airline haar 737’s in op relatief lange vluchten tot 7 uur naar onder andere Seattle en Orlando. Door met kleinere vliegtuigen naar veel bestemmingen te vliegen heeft Icelandair Rekyavik op de kaart gezet als grote overstaphub.

Andere interessante routes

ASL Airlines France voor Air Saint‑Pierre : vluchten tussen Frankrijk en Saint‑Pierre en Miquelon, een Frans overzees gebied bij Newfoundland. In de zomermaanden vliegt ASL Airlines direct tussen de kleine Franse eilanden en Parijs met een Boeing 737-700

Air Greenland : De nationale maatschappij van Groenland zet regelmatig Boeing 737-800's van JetTime in tussen Nuuk en Kopenhagen.

PrivatAir: Deze zwitserse maatschappij zette onder andere speciaal aangepaste Boeing 737-700's in op long-haul routes in opdracht van andere maatschappijen. PrivatAir vloog onder andere van Amsterdam naar Houston met een full-businessclass Boeing 737-700 in opdracht van KLM. PrivatAir ging in 2018 failliet.

Technische en commerciële overwegingen

Factor Uitleg Actieradius De 737 MAX kan ruim 6 000 km overbruggen — nét genoeg voor Noord‑Amerika–Europa. Comfort en capaciteit Narrow‑body betekent minder ruimte dan wide‑body, maar voor kortere trans‑Atlantische vluchten acceptabel. Economische efficiency Minder stoelen, maar zuinig in brandstofverbruik. Efficiënt voor routes met minder vraag of charters, maar geen capaciteit voor vracht. Vlootflexibiliteit Maatschappijen kunnen operationele wendbaarheid bewaren bij vraag-, charter- of seizoensverschillen.

Concurrentie

Alhoewel de Boeing 737 dagelijks wordt ingezet op diverse trans-Atlantische routes is het type geen volwaardige opvolger voor de Boeing 757. Het vliegbereik van de 737 is significant kleiner dan dat van de Airbus A321LR en A321XLR, wat de Europese toestellen aantrekkelijker maakt voor veel airlines.

