737 passeert drie keer hetzelfde stuk

Een Boeing 737-800 van Ryanair brak afgelopen woensdagavond op de luchthaven van Keulen de start af vanwege een landende Turkish Airlines-Airbus A321.

Het toestel, registratie EI-DPP, maakte zich die avond op voor vlucht FR2353 vanaf het Duitse vliegveld in de richting van Londen Stansted. Het taxiede precies op tijd naar baan 31R. Rond 18:00 uur kregen de piloten toestemming om te vertrekken. Echter, op dat moment landde een A321 van Turkish Airlines, registratie TC-JSY, vanuit het Turkse Istanbul bijna op baan 24, de baan die de 31R doorkruist.

De start van de 737 werd direct afgebroken toen een A321 landde © Flightradar24.com

Start afgebroken

De 737 bereikte een maximale snelheid van omgerekend 55 kilometer per uur toen de piloten de take-off abrupt afbraken. ‘We begonnen voor take-off gas te geven en al snel werden de remmen vrij hard ingedrukt’, schetst een van de inzittenden de situatie bij AV Herald. Het toestel remde tijdig af waardoor een gevaarlijke situatie met de A321 werd voorkomen. Via baan 24 verliet de 737 de startbaan om daarna nogmaals op te lijnen voor 31R.

Drie keer is scheepsrecht

Na de baan te hebben verlaten, reed het vliegtuig nogmaals over startbaan 31R om daarna naar het platform te taxiën. Uit data van Flightradar24 blijkt dat op dat moment geen landend vliegverkeer in de buurt was, behalve een A319 van Eurowings, registratie D-AGWU, die op verre afstand bezig was met de approach van de luchthaven van Keulen. Tien minuten stond de 737 op het platform om vervolgens voor de derde keer naar baan 31R te rijden reed. Uiteindelijk steeg de machine drie kwartier later dan de planning voorschreef, alsnog op naar Londen Stansted.