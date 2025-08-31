Airline zet Airbus A220 subtiel opzij

Korean Air heeft een nieuwe langetermijnstrategie gepresenteerd voor de samenstelling van haar vloot. Opvallend daarbij is dat de Airbus A220 daarin niet langer wordt genoemd.

De maatschappij beschikt over tien A220-300’s met een gemiddelde leeftijd van iets meer dan zeven jaar. Drie daarvan staan momenteel geparkeerd. Het type wordt voornamelijk ingezet op korte binnenlandse routes. Ondanks dat de toestellen relatief jong zijn en wereldwijd populair, lijkt de A220 bij Korean Air in de toekomst te worden uitgefaseerd.

De luchtvaartmaatschappij maakte onlangs een grote bestelling bekend: twintig Boeing 777-9’s, 25 Boeing 787-10’s, vijftig Boeing 737 MAX 10’s en acht Boeing 777-8F’s. Daarbij gaf Korean tevens aan de vloot te willen standaardiseren rond vijf vliegtuigfamilies: Boeing 777, 787 en 737 MAX, plus de Airbus A350 en A321neo. Waarom de A220 buiten de plannen valt, is niet duidelijk. Mogelijk is de vraag op binnenlandse routes groter dan verwacht, en is het operationeel efficiënter om met minder vliegtuigtypes te werken. Eerder werd al wel bekend dat de fusie met Asiana Airlines tot de uitfasering van de A220 kon leiden.

Technische problemen

Hoewel veel maatschappijen lovend zijn over de A220, kampte het toestel de afgelopen tijd met verschillende technische problemen. Zo moesten alle operators hun toestellen eerder dit jaar inspecteren vanwege risico’s bij de bagagevakken en mogelijke brandstoflekken. Het grootste struikelblok blijfven echter de Pratt & Whitney Geared Turbofan-motoren. Door een zeldzaam probleem in het poedermetaal van cruciale onderdelen lopen de motoren verhoogd risico op schade. Aanvankelijk werd gedacht dat reparaties zo’n zestig dagen zouden duren, maar die periode werd later bijgesteld naar wel driehonderd dagen.