De maatschappij die Transavia heeft veranderd

In december 2000 richtte Transavia de dochtermaatschappij Basiq Air op, om met het “no-frills”-concept te experimenteren en slimmer te concurreren op prijs via online ticketverkoop. Door zich te richten op populaire bestemmingen vanuit Rotterdam en in mindere mate Schiphol kon Basiq Air scherpe tarieven aanbieden en de traditionele reisbureaus onder druk zetten.

Strategie en routes

Bij de lancering werden een zestal bestemmingen bediend: Barcelona, Madrid, Málaga, Bordeaux, Marseille en Nice. Al na zes maanden waren er via de website 220.000 tickets verkocht. Op 30 maart 2003 breidde Basiq Air haar netwerk verder uit met onder meer Alicante, Palma de Mallorca, Sevilla, Milaan, Napels, Pisa en Faro, terwijl de frequentie naar Madrid werd verdubbeld van één naar twee vluchten per dag.

In januari 2003 introduceerde Basiq Air – als een van de eerste Europese low-cost maatschappijen – een volledig online boekingssysteem, waardoor passagiers niet alleen tickets, maar ook extra diensten zelfstandig via internet konden regelen. Dit innovatieve systeem verlaagde de operationele kosten aanzienlijk en versterkte de concurrentiepositie.

De vloot

Gedurende haar bestaan opereerde Basiq Air met een bescheiden maar moderne vloot van twee Boeing 737-700’s, met registraties PH-XRA en PH-XRE. Beide kisten werden na de integratie volledig in de Transavia-vloot opgenomen en bleven nog jarenlang in dienst bij het moederbedrijf. Registratie Type Opmerking PH-XRA Boeing 737-7K2 Overgegaan naar Transavia ná 2005 PH-XRE Boeing 737-7K2 Overgegaan naar Transavia ná 2005

Integratie en einde van het merk

Ondanks het aanvankelijke succes koos Transavia op 7 september 2004 voor volledige samenvoeging van Basiq Air met het hoofdmerk. Per 1 januari 2005 werden alle vluchten voortaan onder de naam transavia.com uitgevoerd, om zo één sterk en herkenbaar merk neer te zetten en schaalvoordelen te optimaliseren. Daarbij verdween het full-service concept van Transavia voorgoed.

Volgens Transavia-topman O. van den Brink was het moment rijp om “de ervaring met Basiq Air samen te voegen in het sterke en vertrouwde merk Transavia. Hiermee bouwen we aan een sterke en eenduidige positionering”.

Nalaten

Hoewel Basiq Air slechts iets meer dan vier jaar onder die naam actief was, deed de dochteronderneming belangrijke ervaring op met online ticketing en kostenreductie. De inzichten en systemen die tijdens de Basiq Air-periode zijn ontwikkeld, vormden de basis voor Transavia’s latere transaitie van full-service naar low-cost maatschappij.

