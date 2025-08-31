Japanse luchtmacht naar Europa voor oefening

De Japanse luchtmacht zal voor het eerst deelnemen aan een internationale luchtmachtoefening in Europa. Een aantal F-15J Eagles komt in september naar de vliegbasis Coningsby in Groot-Brittannië voor de oefening “Cobra Warrior”.

Van 15 september tot en met 2 oktober vindt in het Britse luchtruim de oefening Cobra Warrior plaats. Aan deze internationale luchtmachtoefening, enigszins vergelijkbaar met Frisian Flag, nemen diverse luchtmachten deel. Naast de Royal Air Force zullen onder meer Amerikaanse F-16’s en F-35’s en Duitse en Italiaanse Eurofighter Typhoons meedoen. De deelnemende toestellen opereren van diverse bases, waaronder RAF Waddington en RAF Lakenheath.

Het Britse vliegdekschip HMS Prince of Wales ligt op dit moment afgemeerd in de Baai van Tokio, als onderdeel van een reis door de Pacific. De Britse minister van Defensie, Secretary of State John Healey, bezocht deze week eveneens Japan. Aan boord van het schip zei Healey onder meer dat ‘Japan de belangrijkste bondgenoot is in Azië’. Verder zei Healey ‘Voor het eerst is een Britse F-35 geland op een Japans schip, de JS Kaga. En voor het eerst zullen in de komende weken Japanse F-15’s naar Europa komen, [tijdelijk, LvdB] gebaseerd in het VK.’

Nieuw gevechtsvliegtuig

Verder sprak minister Healey de verwachting uit dat GCAP ‘(…) de internationale standaard wordt voor hoe landen hun gezamenlijke krachten kunnen bundelen, ten behoeve van meer veiligheid en welvaart’. GCAP (Global Combat Air Programme) is het nieuwe gevechtsvliegtuig dat de Britten samen met Japan en Italië ontwikkelen.

Na het bezoek aan het Verenigd Koninkrijk, zullen de Japanse F-15’s waarschijnlijk doorvliegen naar de Duitse vliegbasis Laage. In 2022 en 2024 bezochten Duitse Eurofighter Typhoons al Japan, als onderdeel van een langere ’tour’ door Azië en Australië.