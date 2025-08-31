Maatregelen na vertrek 737 vanaf Schiphol

Het neuswiel van een Boeing 737-400 van ASL Airlines kwam eind 2023 tijdens take-off met moeite los van de Aalsmeerbaan (18L/36R).



Dat blijkt uit een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), dat vorige week gepubliceerd werd. Het toestel, registratie EI-STW, landde die dag vanuit het Ierse Dublin op Schiphol. Aan boord met vijf lege vrachtcontainers en een ballastblok. De containers moesten gelost worden en het ballastblok moest op dezelfde plaats blijven staan in verband met een correcte ligging van het zwaartepunt. Echter, het blok werd op het vrachthoofddek op de positie van de vrachtdeur geplaatst. Voor de rest nam de 737 geen vracht mee voor de vlucht naar Brussels Zaventem Airport.

‘Vierogenprincipe’ onvoldoende toegepast

De supervisor had twee scanners gekregen van de grondafhandelaren en tekende de papieren in de pushbacktruck. Omdat sprake was van tijdsnood ging hij, zonder te controleren of de belading op de juiste plaats stond, het vliegtuig in om de beladingspapieren te overhandigen aan de cockpitbemanning. De gezagvoerder tekende eveneens de papieren. De grondafhandelaar stelt dat het ‘vierogenprincipe’ onvoldoende is toegepast. DHL Aviation, de vrachtmaatschappij, was hierin verantwoordelijk voor het laadplan, de berekening van het zwaartepunt en het toezicht op het beladingsproces, terwijl Menzies Aviation, de grondafhandelaar, ervoor had moeten zorgen dat het laadplan nageleefd werd. ASL Airlines moest de vlucht alleen veilig uitvoeren.

Rotatie loopt niet zoals gepland

Uiteindelijk steeg de 737 op vanaf de Aalsmeerbaan. De start verliep normaal totdat de rotatie plaatsvond. Toen de copiloot de maximale hoogteroer-input leverde, roteerde het vliegtuig niet zoals verwacht. Het versnelde verder en startte bij 134 knopen met roteren om met 150 knopen los te komen van de grond. De vlucht verliep daarna vlekkeloos. Desondanks heeft DHL Aviation maatregelen genomen naar aanleiding van dit voorval. In plaats van gebruik te maken van een laadplan op papier, wordt nu door de grondafhandeling gebruikgemaakt van twee draagbare computers voor het scannen van de vrachtcontainers.