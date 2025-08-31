Opmerkelijke ‘cockpitplannen’ niet veilig

Plannen om commerciële passagiersvluchten met slechts één piloot uit te voeren zijn voorlopig van de baan.

De Europese luchtvaartautoriteit EASA is na een driejarig onderzoek tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende bewijs is dat de ‘nieuwe’ manier van vliegen net zo veilig is als vliegen met de huidige cockpitbezetting. Het onderzoek richtte zich op zogenoemde extended minimum crew operations. Daarbij zou tijdens de kruisvlucht één van de twee piloten rusten terwijl de ander alleen in de cockpit achterblijft. Volgens EASA levert dit echter te veel risico’s op. Zo spelen vermoeidheid, plotselinge uitval van een piloot en het ontbreken van cruciale cross-checks een belangrijke rol.

Pilotenorganisaties zijn opgelucht dat de voorstellen zijn afgewezen. De European Cockpit Association spreekt van een ‘realiteitscheck’ en waarschuwt dat er nog steeds technologie wordt ontwikkeld met als doel commercieel vliegen met één piloot mogelijk te maken. EASA benadrukt dat single pilot-vluchten ‘uiterst complex’ zijn en in ieder geval de komende tien jaar niet te verwachten zijn.

Incidenten

Verschillende incidenten onderstreepten de afgelopen jaren het belang van twee piloten in de cockpit. Airbus, Dassault en Cathay Pacific hielden zich onder meer bezig met plannen om in de toekomst met één piloot in de cockpit te vliegen. Nederlandse piloten verzetten zich al lange tijd sterk tegen de plannen, nu met resultaat. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) noemde het concept ‘een onverantwoorde en onnodige gok met de vliegveiligheid’ en vindt de ontwikkeling gevaarlijk. Ze benadrukken het belang van teamwork in de cockpit. ‘Bij incidenten of voorvallen maakt de human factor het verschil. De mens bezit unieke eigenschappen, die systemen niet kunnen vervangen. Een systeem ontbreekt het bijvoorbeeld aan creativiteit, leiderschap, teamwerk en overlevingsinstinct’, aldus de vereniging. Wanneer een piloot onwel wordt kan de ander nu nog ingrijpen. ‘Het weghalen van een vlieger uit de cockpit verhelpt geen veiligheidsprobleem, maar creëert er juist één.’