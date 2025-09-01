737-passagiers urineren in flesjes

Tijdens een vlucht die afgelopen donderdag door Virgin Australia werd uitgevoerd met Boeing 737 MAX , kregen de inzittenden wel een heel merkwaardig verzoek.

Het toestel, registratie VH-8IK, ging op weg van Denpasar naar Brisbane. Voor take-off bleek één toilet al niet te functioneren. Met twee nog bruikbare toiletten steeg de 737 om 16:00 uur lokale tijd op.

Flesjes of opstapelen

Tijdens de vlucht raakten de beide resterende wc’s eveneens defect. Terwijl om deze reden soms een ongeplande landing gemaakt wordt, zoals destijds met een Air India-vlucht, besloten de piloten nu gewoon door te vliegen naar Brisbane. Het cabinepersoneel bedacht dat de passagiers hun behoeften in lege flesjes konden doen. Ook konden ze ervoor kiezen dit op de defecte toiletten te doen waardoor daar een opstapeling van urine en ontlasting ontstond. ‘Toiletten raakten snel verstopt en stroomden over van menselijke ontlasting, urine en gebruikt toiletpapier’, aldus een van de inzittenden bij Australian Broadcasting Corporation. De wachttijd voor het gebruik van de kapotte wc’s bedroeg volgens de reiziger circa veertig minuten. Hij zegt dat een oudere vrouw het niet kon ophouden en in haar broek plaste.

Stank verspreidt zich door cabine

De vluchtduur vanaf Den Pasar naar Brisbane bedroeg ongeveer vijf uur. In die vijf uur werden de omstandigheden aan boord steeds slechter. ‘De stank verspreidde zich door het vliegtuig’, zegt de passagier. Passagiers beschreven de situatie als vernederend en verontrustend. Om 23:30 uur lokale tijd werden de passagiers en bemanning uit hun lijden verlost. Het incident gaf aanleiding tot bezorgdheid over hygiëne en volksgezondheid. Virgin Australia bood haar verontschuldigingen aan bij de passagiers met de belofte hen te crediteren. De 737 in kwestie stond drie dagen aan de grond in Brisbane.