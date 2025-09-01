‘9/11-cockpit-wens’ eindelijk geïnstalleerd na 24 jaar

Na de terroristische aanslagen op 9/11 ontstond er vraag naar een tweede cockpitdeur. Nu, 24 jaar later, is deze extra deur eindelijk voor het eerst geïnstalleerd in de Verenigde Staten.

Southwest bijt het spits af en installeerde deze cockpitdeur aan boord van haar nieuwe Boeing 737 MAX 8. Het toestel, registratie N8966S, werd vorige week afgeleverd aan de maatschappij en voerde vrijdagmiddag haar eerste vlucht uit van Phoenix naar Denver. Het gaat om een vliegtuig met een tweede cockpitdeur die als barrière de gang naar de cockpit afsluit.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit maakte reeds in 2023 bekend dat deze nieuwe veiligheidsfunctie er vanaf augustus 2025 aan zit te komen. Boeing en Airbus bevestigen tegenover Reuters vliegtuigen met deze veiligheidsfunctie uit te kunnen rusten. Desondanks is Southwest Airlines vooralsnog de enige maatschappij die deze entreedeur installeert.

Dat is te wijten aan een overeenkomst van vorige maand. De FAA ging in juli dit jaar akkoord met uitstel van verplichte installatie tot tenminste juli 2026. Het uitstel kwam na onderhandelingen met lobbyclub Airlines for America (A4A). Volgens de organisatie ontbraken er gecertificeerde ontwerpen voor de deur en moeten maatschappijen de tijd krijgen om hun personeel te trainen.

Klaar voor

Vrijwel alle grote Amerikaanse maatschappijen installeren de nieuwe cockpit-entree voorlopig nog niet, met uitzondering van Southwest. De maatschappij verwacht dit jaar nog 25 nieuwe Boeing 737 MAX-toestellen in ontvangst te kunnen nemen met de nieuwe deur. De FAA-regels verplichten maatschappijen niet oudere toestellen te retrofitten met deze deur.

Southwest heeft ervoor gekozen om de deur reeds te installeren voor de cockpit simpelweg omdat ze daar klaar voor denkt te zijn, aldus Justin Jones, EVP voor dagelijkse operaties van de airline. ‘We hadden het gevoel dat we het wel konden redden en beginnen met de installatie zodra het nieuwe vliegtuig klaar was.’