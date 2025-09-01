A320 vanaf Schiphol moet bestemming voorbij vliegen

Doordat het Griekse Corfu zaterdagavond geteisterd werd door noodweer, kon een Airbus A320 vanaf Schiphol, die een vlucht uitvoerde voor TUI Nederland, niet landen op luchthaven van het eiland.

Het toestel, registratie 9H-FHY, steeg ’s middags 15:40 uur vanaf de Kaagbaan (06/24) op om vlucht OR1115 naar de Zuid-Europese vakantiebestemming uit te voeren. Na de take-off in zuidwestelijke richting boog de A320 direct af naar het zuidoosten. Echter, onderweg naar Corfu kreeg het eiland te maken met hevige regenbuien. Hiervan werden de piloten tijdig op de hoogte gebracht.

Door het noodweer in Corfu kon de A320 niet landen © Flightradar24.com

Corfu Airport tijdelijk gesloten

De luchthaven werd als gevolg van het noodweer tijdelijk gesloten. Volgens de Griekse nieuwssite Kerkyrasimera werd het TUI-vliegtuig evenals een groot aantal andere toestellen omgeleid naar de Griekse hoofdstad Athene. Behalve de A320 moesten onder meer een A321 van Condor, een Boeing 737 MAX van Ryanair en een A320neo van British Airways hiernaartoe uitwijken. Sommige vliegtuigen maakten een ongeplande landing op Griekse regionale vliegvelden, zoals Chania (Kreta) en Kavala.

Terugvlucht loopt forse vertraging op

Uiteindelijk arriveerde de A320 na een vlucht van circa drie uur in Athene. Later op de avond werd de luchthaven van Corfu weer vrijgegeven. Het toestel vertrok 22:45 uur lokale tijd en arriveerde anderhalf uur later op de aanvankelijke bestemming na meerdere rondjes voor de westkust van Corfu te hebben gevlogen. De terugvlucht naar Schiphol ging om 02:00 uur lokale tijd van start en landde omstreeks 04:00 uur. Hoewel de A320 moest uitwijken, kon een 737-800, registratie OM-GTF, die TUI-vlucht OR1021 vanaf Amsterdam naar Preveza uitvoerde, een stad op het vaste land van Griekenland ten noorden van Corfu, na meerdere rondjes in de regio wel rechtstreeks op haar bestemming landen.