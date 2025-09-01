Delta betaalt omwonenden miljoenenbedrag

In een reeds vijf jaar durende rechtsprocedure is Delta Air Lines tot een schikking gekomen met de aanklager. De luchtvaartmaatschappij betaalt omwonenden tachtig miljoen Amerikaanse dollar.

Het conflict gaat over een incident dat plaatsvond op 15 januari 2020. Een Boeing 777-200 steeg op vanuit Los Angeles (LAX) voor vlucht DL89 richting Shanghai (PVG). Kort na take-off ging het mis. Een van beide motoren kreeg te maken met problemen. De piloten besloten daarop deze motor uit te schakelen en terug te keren naar de luchthaven van Los Angeles.

Het vliegtuig was nog erg zwaar om te landen, echter. De bemanning besloot daarop kerosine te lozen. Dat is een gebruikelijke procedure bij het afbreken van een vlucht vlak na het opstijgen. Het toestel was opgestegen met ruim 57.000 liter kerosine aan boord. In plaats van boven zee, of op grote hoogte, loosde het vliegtuig haar brandstof boven een Amerikaanse woonwijk.

Op de grond kwamen meerdere huizen, tuinen en zelfs een basisschool onder de kerosine te zitten. Ook kregen enkele tientallen mensen, waaronder ouderen en kinderen, te maken met gezondheid-gerelateerde klachten. Niemand raakte ernstig gewond. De buurtbewoners startten en rechtszaak en beschuldigden Delta Air Lines ervan kerosine onnodig laag en boven een bewoond gebied te hebben geloosd.

Niet schuldig

Delta Air Lines ontkende direct elke schuld. De maatschappij zei dat de piloten de juiste procedure hadden gevolgd met het oog op hun eigen veiligheid. Wel beloofde de Amerikaanse maatschappij de omgeving grondig te reinigen. Volgens Delta was de schade verwaarloosbaar. Uit onderzoek, dat in opdracht van de airline was uitgevoerd, bleek eveneens dat er na zeven dagen al geen kerosine in de bodem meer was aangetroffen.

Desondanks treft Delta een schikking met de aanklagers. De maatschappij betaalt omwonenden een bedrag van zo’n tachtig miljoen dollar. Daarvan blijft vijftig miljoen over als de advocaat- en gerechtskosten van het bedrag zijn afgetrokken. Dit resulteert in negenhonderd dollar voor 38.000 eigendommen in de directe omgeving en nog eens honderd voor 160.000 inwoners in de buurt.