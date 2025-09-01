JetBlue zet opnieuw aanval in op Europees vliegveld

Een volgend Europees vliegveld is slachtoffer van het Amerikaanse JetBlue. De luchtvaartmaatschappij vindt dat ze ook hier oneerlijk wordt behandeld met betrekking tot slotcapaciteit.

Na Amsterdam en Dublin, heeft JetBlue nu de pijlen gericht op het vliegveld van Lissabon. De maatschappij probeert al enkele jaren slots te bemachtigen op de Portugese luchthaven maar heeft tot dusver weinig succes behaald. Dat vindt de airline oneerlijk en ze beschuldigt Lisbon Humberto Delgado Airport ervan het Open Skies-verdrag te verbreken.

De maatschappij wijst daarbij op het percentage Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen in Lissabon, dat slechts 33 procent is. Dat is het op twee-na-laagste percentage in Europa, waar het gemiddelde op 45 procent ligt. Europese maatschappijen, aan de andere kant, zijn wel volop welkom in de Verenigde Staten, waar de capaciteit doorgaans hoger ligt.

Lissabon Airport bokst echter al ver boven haar gewicht. Het vliegveld heeft slechts één landingsbaan en verwerkte het afgelopen jaar ruim 35 miljoen passagiers. Vergeleken met 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, is dat ruim tien procent meer. Behalve JetBlue staan er nog vele andere airlines op de wachtlijst voor slotcapaciteit.

In de aanval

Lissabon is niet het eerste vliegveld dat te maken heeft met een aanval vanuit JetBlue. Ook Dublin Airport kreeg te maken met dreigementen vanuit Amerika. Daar is een jaarlijks maximum aantal passagiers van 32 miljoen ingesteld. Dit betekent effectief dat er geen ruimte beschikbaar is voor maatschappijen om nieuwe slots toe te voegen, tenzij ze veel kleinere vliegtuigen inzetten.

Een bekender voorbeeld is Amsterdam, dat al langer gaande is. JetBlue, onder meer, dreigt nog altijd naar de rechter te stappen als de voorgestelde krimp van Schiphol naar 478.000 vliegbewegingen per jaar doorgaat. Desondanks lijkt het kabinet niet te bezwijken voor de druk uit de Verenigde Staten en gaat de krimp vooralsnog door.