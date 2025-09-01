Reizigers aan boord van Moskou-vlucht vallen flauw 

Meerdere reizigers aan boord van een Southwind Airlines 777-300 naar Moskou zijn flauwgevallen nadat ze twee uur lang met dertig graden werden vastgehouden.

Het incident vond plaats op Southwind Airlines-vlucht STW011 van Antalya, Turkije, naar Moskou, Rusland. De Boeing 777-300 registratie TC-GRY, heeft een high-density, volledige economy-layout met 550 stoelen. Aan boord zaten dan ook ruim vijfhonderd passagiers te wachten op vertrek. De vlucht had al meer dan twee uur vertraging.

Deze passagiers moesten in de tussentijd aan boord blijven terwijl de airco niet werkte en de deuren gesloten bleven. Buiten klom de temperatuur wel op tot dertig graden Celsius. Pas nadat meerdere passagiers het niet meer aankonden en flauwvielen besloot de bemanning de deuren open te doen. Er kwam een ambulance bij te pas en mensen mochten even een frisse neus halen.

Knokpartij

Al snel werden passagiers gesommeerd weer naar binnen te komen en plaats te nemen in hun stoel. Volgens de maatschappij werd die boodschap verspreid omdat het vliegtuig klaar was voor vertrek. Reizigers waren echter uitgeput en het vliegtuig vertrok nog steeds niet. Enkelen lieten zich vervolgens gaan. Het mondde uit in een knokpartij waarbij lokale politie aan te pas kwam.

De politie haalde de relschoppers van boord en plaatste hen achter de tralies. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsia is er een onderzoek gestart naar wat zich voordeed. De autoriteit heeft Southwind Airlines een verzoek tot grondige evaluatie gestuurd. Daarnaast wil Rosaviatsia weten wat de maatschappij gaat doen om toekomstige dergelijke incidenten te voorkomen.